¡Cuidado! Estafas a personas mayores van en aumento: así puedes prevenirlas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las estafas y fraudes afectan cada vez a más personas, y las personas adultas mayores pueden ser especialmente vulnerables. Ya sea por desconocimiento tecnológico o por abuso de confianza de personas cercanas, muchas veces están en riesgo sin saberlo.

Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Condusef están promoviendo acciones y consejos prácticos para ayudarles a proteger su dinero y su información.

📱 Aprende a usar la tecnología a tu ritmo

Las autoridades recomiendan que las personas adultas mayores aprendan poco a poco a usar herramientas digitales como:

  • Cajeros automáticos

  • Banca en línea

  • Aplicaciones móviles

  • Teléfonos inteligentes

Existen cursos gratuitos, talleres presenciales y videos en línea que pueden ayudar. Aprender a usar estos servicios reduce el riesgo de caer en fraudes.

🛑 ¿Qué nunca debes hacer?

  • No compartas tu NIP ni tus contraseñas bancarias.

  • No firmes documentos sin leerlos o entenderlos.

  • No respondas llamadas ni mensajes de números desconocidos.

  • Consulta siempre con tu banco si ves movimientos sospechosos.

⚠️ Estafas más comunes:

  • Correos electrónicos falsos

  • Llamadas engañosas o amenazantes

  • Mensajes de texto falsos

  • Visitas inesperadas a domicilio

  • Abuso de confianza de familiares o conocidos

Por ejemplo, si un familiar te pide tu tarjeta o hace movimientos sin explicarte, podría estar cometiendo una forma de abuso financiero.

💬 Tienes derecho a decidir sobre tu dinero

Las personas adultas mayores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, siempre con apoyo claro, honesto y sin presiones.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, solo el 6% de adultos mayores reportó problemas con productos financieros, pero eso no significa que no estén en riesgo, sobre todo si no están familiarizados con herramientas digitales.

