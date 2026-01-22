México

¡Cuidado! El Frente Frío 31 desata tormenta invernal en 5 estados

Amenaza con temperaturas bajo cero y tornados
ESPECIAL
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Abrígate bien! La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó una alerta por la llegada de la Tercera Tormenta Invernal y el Frente Frío Número 31, que provocarán fuertes nevadas, vientos peligrosos y frío extremo en varios estados del norte de México.

El fenómeno comenzará este viernes 23 de enero, con caída de nieve y aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h, y posibles tornados en el norte de Coahuila.

Para el sábado 24, se anticipa un evento de "Norte" con fuertes vientos en las costas de Tamaulipas y lluvias puntuales en Durango.

⚠️ ¿Vas a viajar al norte? ¡Atención!

Las autoridades recomiendan a los automovilistas reducir la velocidad, encender las luces de niebla y manejar con precaución ante la posible cristalización del pavimento.

🧣 Cuida tu salud con estas medidas:

  • Viste en capas: ropa térmica y capa impermeable.

  • Cubre boca, cabeza y manos para evitar enfermedades.

  • Si usas calentadores de gas o leña, mantén ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

  • Evita cambios bruscos de temperatura y mantente hidratado.

La CNPC exhorta a la población a no difundir rumores y mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales como @CNPC_MX y SMN.

🧭 ¿Y Michoacán?

Aunque los estados señalados no incluyen Michoacán, si viajas por carretera hacia el norte o noroeste, toma precauciones. Además, los efectos de los frentes fríos podrían hacer que el termómetro también baje en nuestra región durante el fin de semana.

Tormenta Invernal
CNPC
Grid
Frente Frío 31

