¡Cuidado! El Frente Frío 31 desata tormenta invernal en 5 estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Abrígate bien! La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó una alerta por la llegada de la Tercera Tormenta Invernal y el Frente Frío Número 31, que provocarán fuertes nevadas, vientos peligrosos y frío extremo en varios estados del norte de México.

El fenómeno comenzará este viernes 23 de enero, con caída de nieve y aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h, y posibles tornados en el norte de Coahuila.

Para el sábado 24, se anticipa un evento de "Norte" con fuertes vientos en las costas de Tamaulipas y lluvias puntuales en Durango.

⚠️ ¿Vas a viajar al norte? ¡Atención!

Las autoridades recomiendan a los automovilistas reducir la velocidad, encender las luces de niebla y manejar con precaución ante la posible cristalización del pavimento.

🧣 Cuida tu salud con estas medidas:

Viste en capas: ropa térmica y capa impermeable.

Cubre boca, cabeza y manos para evitar enfermedades.

Si usas calentadores de gas o leña, mantén ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

Evita cambios bruscos de temperatura y mantente hidratado.

La CNPC exhorta a la población a no difundir rumores y mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales como @CNPC_MX y SMN.