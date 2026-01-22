¡Cuidado! El Frente Frío 31 desata tormenta invernal en 5 estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Abrígate bien! La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó una alerta por la llegada de la Tercera Tormenta Invernal y el Frente Frío Número 31, que provocarán fuertes nevadas, vientos peligrosos y frío extremo en varios estados del norte de México.
El fenómeno comenzará este viernes 23 de enero, con caída de nieve y aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h, y posibles tornados en el norte de Coahuila.
Para el sábado 24, se anticipa un evento de "Norte" con fuertes vientos en las costas de Tamaulipas y lluvias puntuales en Durango.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas reducir la velocidad, encender las luces de niebla y manejar con precaución ante la posible cristalización del pavimento.
Viste en capas: ropa térmica y capa impermeable.
Cubre boca, cabeza y manos para evitar enfermedades.
Si usas calentadores de gas o leña, mantén ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.
Evita cambios bruscos de temperatura y mantente hidratado.
La CNPC exhorta a la población a no difundir rumores y mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales como @CNPC_MX y SMN.
Aunque los estados señalados no incluyen Michoacán, si viajas por carretera hacia el norte o noroeste, toma precauciones. Además, los efectos de los frentes fríos podrían hacer que el termómetro también baje en nuestra región durante el fin de semana.
SHA