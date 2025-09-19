¡Cuidado! Detectan fraudes con supuestos trámites de pensión del IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó a la población sobre la circulación de documentos falsos que solicitan depósitos en tiendas de conveniencia como requisito para supuestos “aumentos de pensión”.

La institución aclaró que no solicita pagos, transferencias ni depósitos para realizar trámites relacionados con pensiones o incrementos, ya que todos sus servicios son gratuitos.

Asimismo, el IMSS recordó que los documentos oficiales no se envían por WhatsApp ni por correos personales, únicamente a través de canales institucionales.

🔴 En la imagen difundida por la dependencia se advierte que estos documentos falsificados incluyen firmas que no corresponden a las autoridades, por lo que se pide a la ciudadanía proteger sus datos personales y evitar ser víctimas de fraude.