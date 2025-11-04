¡Cuidado con lo que decoras! Árboles navideños podrían traer plagas forestales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos ya están pensando en decorar su casa con un arbolito… pero, ¿sabías que algunos árboles importados pueden traer plagas peligrosas para los bosques de México?

Por eso, desde el 4 de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha un operativo especial para revisar los árboles naturales que llegan al país, principalmente desde Estados Unidos.

La revisión se realiza en varios puntos fronterizos como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales, entre otros, y durará hasta el 5 de diciembre. La idea es simple: asegurarse de que esos árboles navideños no traigan insectos o enfermedades que puedan afectar nuestros ecosistemas.