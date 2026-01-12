México

¡Cuidado! Alertan por fraude en carreras con temática de Star Wars y Merlina
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta nacional sobre un posible fraude en supuestas carreras temáticas organizadas por la empresa Mundo Runner, las cuales se promocionan con imágenes alusivas a Star Wars y Merlina.

A través de sus canales oficiales, Profeco informó que se han detectado cobros de inscripción a eventos inexistentes, los cuales se anuncian en distintas ciudades del país, incluida la Ciudad de México y Guadalajara, para los meses de enero y febrero de 2026.

“Recomendamos no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia”, indicó la dependencia federal.

Las carreras señaladas incluyen distancias de 5K, 10K y 15K, y se promueven en redes sociales utilizando imágenes y nombres de franquicias reconocidas, sin que exista evidencia de permisos oficiales o logística real para su realización.

Profeco también reiteró que, ante cualquier duda, las personas consumidoras pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o consultar los canales oficiales de la institución para verificar si un proveedor está registrado y en regla.

¿Qué hacer si ya pagaste?

La dependencia sugiere:

  • Conservar comprobantes de pago.

  • Presentar una queja formal en las oficinas de Profeco o en línea.

  • Evitar compartir más datos personales o bancarios con la organización.

