¡Cuidado! Alertan por fraude en carreras con temática de Star Wars y Merlina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta nacional sobre un posible fraude en supuestas carreras temáticas organizadas por la empresa Mundo Runner, las cuales se promocionan con imágenes alusivas a Star Wars y Merlina.

A través de sus canales oficiales, Profeco informó que se han detectado cobros de inscripción a eventos inexistentes, los cuales se anuncian en distintas ciudades del país, incluida la Ciudad de México y Guadalajara, para los meses de enero y febrero de 2026.

“Recomendamos no confiar en este proveedor y no realizar pagos por transferencia”, indicó la dependencia federal.