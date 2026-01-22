Cuesta de enero: alimentos y servicios suben por inflación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para esta quincena, algunos alimentos y servicios se encarecieron debido a la inflación. Por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Durante la primera quincena de enero, el INPC aumentó 0.31%, mientras que la inflación general anual se ubicó en 3.77%.