Cuesta de enero: alimentos y servicios suben por inflación

Limón, cigarrillos y refrescos lideran los incrementos de precio
El INPC registró un aumento quincenal de 0.31% y anual de 3.77%
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para esta quincena, algunos alimentos y servicios se encarecieron debido a la inflación. Por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Durante la primera quincena de enero, el INPC aumentó 0.31%, mientras que la inflación general anual se ubicó en 3.77%.

Según los datos del INEGI, los productos que registraron aumentos de precio fueron:

  • Cigarrillos: 12.22%

  • Refrescos envasados: 3.97%

  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.75%

  • Vivienda propia: 0.18%

  • Jitomate: 3.45%

  • Electricidad: 0.99%

  • Restaurantes y similares: 0.49%

  • Limón: 15.21%

  • Servicio doméstico: 1.28%

  • Productos para el cabello: 1.75%

Por otro lado, los productos y servicios que bajaron de precio fueron:

  • Transporte aéreo: -27.30%

  • Huevo: -3.95%

  • Gas doméstico LP: -1.83%

  • Taxi: -1.57%

  • Servicios turísticos en paquete: -7.52%

  • Chile serrano: -10.56%

  • Detergentes: -0.81%

  • Lechuga y col: -5.97%

  • Cebolla: -3.29%

  • Otras verduras y legumbres: -2.61%

Mientras tanto, la canasta de consumo mínimo registró un aumento quincenal de 0.34% y de 3.59% a tasa anual.

RPO

INEGI
Inflación México

