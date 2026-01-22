Cuesta de enero: alimentos y servicios suben por inflación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para esta quincena, algunos alimentos y servicios se encarecieron debido a la inflación. Por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Durante la primera quincena de enero, el INPC aumentó 0.31%, mientras que la inflación general anual se ubicó en 3.77%.
Cigarrillos: 12.22%
Refrescos envasados: 3.97%
Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.75%
Vivienda propia: 0.18%
Jitomate: 3.45%
Electricidad: 0.99%
Restaurantes y similares: 0.49%
Limón: 15.21%
Servicio doméstico: 1.28%
Productos para el cabello: 1.75%
Transporte aéreo: -27.30%
Huevo: -3.95%
Gas doméstico LP: -1.83%
Taxi: -1.57%
Servicios turísticos en paquete: -7.52%
Chile serrano: -10.56%
Detergentes: -0.81%
Lechuga y col: -5.97%
Cebolla: -3.29%
Otras verduras y legumbres: -2.61%
Mientras tanto, la canasta de consumo mínimo registró un aumento quincenal de 0.34% y de 3.59% a tasa anual.
RPO