Cuerpos de B-King y Regio Clown fueron hallados desde el 17 de septiembre, pero no habían sido identificados

La FGJCDM y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital iniciaron la indagatoria y, con base en videograbaciones y testimonios, concluyeron que el último paradero de los músicos estaría en el Estado de México. Por ello, se estableció una colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales realizó un cotejo de perfiles, encontrando coincidencias con los restos localizados el 17 de septiembre. A partir de ello, la FGJEM conduce una investigación por homicidio.