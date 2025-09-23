Cuerpos de B-King y Regio Clown fueron hallados desde el 17 de septiembre, pero no habían sido identificados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), fueron localizados sin vida desde el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, aunque su identidad fue confirmada oficialmente hasta el lunes, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Las autoridades detallaron que los dos hombres, quienes estaban desaparecidos desde el 16 de septiembre tras salir de un gimnasio en la colonia Polanco de la Ciudad de México, fueron reconocidos por familiares durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos.
La FGJCDM y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital iniciaron la indagatoria y, con base en videograbaciones y testimonios, concluyeron que el último paradero de los músicos estaría en el Estado de México. Por ello, se estableció una colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales realizó un cotejo de perfiles, encontrando coincidencias con los restos localizados el 17 de septiembre. A partir de ello, la FGJEM conduce una investigación por homicidio.
Por su parte, la FGJCDMX reiteró su compromiso de continuar colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar acceso a la justicia a las familias.
rmr