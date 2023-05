Cuenta Issste con red de servicios para prevenir y atender el tabaquismo

“Durante la pandemia, mi hijo de 14 años me preguntaba: ‘Mamá ¿por qué fumas? Creo que te estás haciendo daño’. Me di cuenta de que lo estaba afectando. Tuve mucho miedo de llegar a morir y dejarlo solo. Mi consciencia me dijo: eres el ejemplo de esta personita. A partir de ahí busqué ayuda; ha sido muy difícil, pero llevo tres años sin fumar y puedo decirles que vale la pena.”