Cuauhtémoc Blanco desiste de competir por la jefatura de Gobierno en la CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El gobernador de Morelos, Cuahuhtemoc Blanco, Ya no competirá por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así lo anunció el propio Blanco.

El exfutbolista anunció en sus redes sociales que decidió no competir por la jefatura de la CDMX para dar prioridad a la unidad dentro del movimiento morenista.

"Después de reunirme con mi amigo y presidente de Morena, Mario Delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento. Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Donde Morena me necesite, ahí estaré", señaló.