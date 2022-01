Cuauhtémoc Blanco acusa guerra sucia tras foto con supuestos criminales

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con ningún delincuente. Voy a seguir trabajando para darle paz al estado y mejor que se preocupen los narcopolíticos que están aquí. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 por ciento, la gente que me conoce sabe cómo soy”, respondió el mandatario.

El gobernador morelense aseguró que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen alrededor de 20 denuncias contra algunos exalcades metidos en el narcotráfico, así como jueces y policías, entre otros.

Blanco Bravo afirmó que la divulgación de la fotografía es parte de una estrategia sucia de parte de la oposición que comenzó su campaña hacia los comicios del 2024, pero aseguró que está listo para “los trancazos”.

“A los opositores no les tengo miedo porque los pantalones los tengo bien puestos, y así voy a luchar. Soy una persona que me gustan los retos y sé que la oposición esta perfilada para el 2024, pero no les tengo miedo.

SJS