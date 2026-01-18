Cuatro días sin clases: SEP detalla primer megapuente del 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer megapuente del 2026 ya está confirmado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y permitirá a estudiantes de nivel básico en México disfrutar de cuatro días consecutivos sin clases, al cierre de enero e inicio de febrero.

Este periodo largo de descanso será posible gracias a la coincidencia entre una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) y un día festivo oficial estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el calendario escolar vigente, el viernes 30 de enero de 2026 se realizará la primera sesión ordinaria del CTE, jornada en la que el personal docente y directivo acude a los planteles para labores de planeación, mientras que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asisten a clases.

A este día se suma el lunes 2 de febrero, día de descanso obligatorio en todo el país por la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunque la fecha oficial es el 5 de febrero, la legislación establece que el descanso se traslade al primer lunes del mes.