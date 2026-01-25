“Cuando no hay corrupción, alcanza para más”: Claudia Sheinbaum anuncia obras en beneficio de Tamaulipas

El objetivo, destacó, es garantizar que las mexicanas y los mexicanos vivan con bienestar, con garantía de todos los derechos, desde la salud, la educación y la vivienda, entre otros.

“¿Qué queremos en la Cuarta Transformación? El bienestar del pueblo de México, ¿Qué queremos en la Cuarta Transformación? Que todas y todos los mexicanos tengan una buena alimentación tres veces al día, que todos tengan acceso a la educación de sus hijos, tengan acceso a la salud, tengan acceso a la vivienda”, agregó.

El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, detalló que en Tamaulipas se destinan 23 mil millones de pesos (mdp) para los Programas para el Bienestar, entre los que se incluye el programa Salud Casa por Casa, con el cual 520 enfermeras y enfermeros han brindado 23 mil 300 consultas, además de que la siguiente semana arrancan en la entidad las Farmacias para el Bienestar.