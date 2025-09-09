¿Cuánto ganará la presidenta en 2026? Este será el salario base de Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al Congreso de la Unión mantener su remuneración mensual neta en 134 mil 290 pesos para el ejercicio fiscal de 2026, sin aumentos salariales ni ajustes por inflación.

La solicitud forma parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, presentado este lunes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte del Paquete Económico del próximo año.

Aunque Sheinbaum propuso conservar el mismo ingreso mensual libre de impuestos, el documento también incluye una decena de prestaciones y compensaciones que elevan su ingreso total mensual a 172 mil 823 pesos, es decir, un incremento del 28.69% respecto al salario base.

Entre los apoyos más relevantes solicitados para la presidenta se encuentra el pago de 60 días de aguinaldo, equivalente a más de 105 mil pesos, cantidad superior a los 40 días que marca la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.