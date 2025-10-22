¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2025 en México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que ya pasaron los meses más intensos de la temporada de huracanes, los efectos de estos fenómenos naturales continúan y todavía podrían desarrollarse nuevas tormentas.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó que será hasta el 30 de noviembre cuando concluya oficialmente el periodo de huracanes en México para este 2025.

Desde su inicio el pasado 15 de mayo en el océano Pacífico, la temporada ha tenido una duración de más de cinco meses, en los que se han registrado cinco ciclones y dos tormentas tropicales.

A decir de especialistas, aún podrían formarse algunos sistemas más, aunque con menor intensidad en comparación con los que ocurrieron durante agosto y septiembre.

De acuerdo con la CONAGUA, el comportamiento climático de este año ha estado influenciado por el fenómeno de El Niño, que provocó una transición desde condiciones frías a más cálidas, modificando el patrón de formación de ciclones.

Uno de los eventos más devastadores fue el huracán John, que tocó tierra el 23 de septiembre como categoría 3 por el Pacífico, dejando severos daños y 29 personas fallecidas en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.