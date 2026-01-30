¿Cuál es la mejor bolsa para tu basura? Ponen a prueba 17 marcas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las usamos todos los días sin pensarlo mucho, pero ¿realmente aguantan? En su primera edición de la Revista del Consumidor 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 17 marcas de bolsas de basura —16 hechas de polietileno y una compostable— para conocer qué tan resistentes y confiables son al manejar residuos en el hogar.

📦 ¿Qué evaluó Profeco?

El estudio verificó que las bolsas cumplieran con:

Resistencia al desgarre, ruptura y elongación

Hermeticidad (que no filtren líquidos)

Medidas reales vs. lo que promete el empaque

Homogeneidad del material y calidad de las asas

Información clara en español y leyendas precautorias

Además, se revisó que las bolsas no tuvieran defectos visibles ni errores en las asas, que son clave para cargarlas sin accidentes.

♻️ ¿Sabías que el color sí importa?

La normativa ambiental vigente en la CDMX (NADF-024-AMBT-2013) recomienda clasificar los residuos según el color de la bolsa:

🟢 Verde : restos de comida, residuos de jardín, productos biodegradables.

⚪ Gris : papel, cartón, vidrio, metales, ropa, plásticos reciclables.

🟠 Naranja: papel de baño, toallas sanitarias, pañuelos, residuos sanitarios.

Aunque esta norma es obligatoria en la Ciudad de México, su adopción voluntaria mejora el reciclaje en cualquier parte del país, incluida Michoacán.

🌱 Compostables vs reciclables

Aunque la mayoría están hechas de polietileno, cada vez más fabricantes incorporan material reciclado o aditivos que aceleran su descomposición. Solo una marca evaluada fue completamente compostable, es decir, a base de plantas.

Estas bolsas no sólo ayudan a mantener limpio el entorno; también son clave para separar correctamente los residuos, evitar derrames y facilitar su recolección.

SHA