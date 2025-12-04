Cruzberto, gatito viral de la Cruz Roja Toluca, pierde la vida atropellado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un emotivo mensaje, la Cruz Roja de Toluca despidió a Cruzberto, un gato que se convirtió en símbolo de amor, compañía y solidaridad dentro de sus instalaciones. El felino, que llegó por cuenta propia y fue adoptado como voluntario honorario, falleció tras ser atropellado cerca del hospital.

Cruzberto fue víctima de la imprudencia de un automovilista que, según informó la institución, "no respetó las normas mínimas de seguridad vial" en una zona donde transitan personas en situación vulnerable, como adultos mayores, niños o mujeres embarazadas. La Cruz Roja lamentó profundamente el hecho y lo calificó como una pérdida significativa para su comunidad.

Durante su estancia, Cruzberto se ganó el cariño de paramédicos, voluntarios y personal médico, a quienes brindó momentos de consuelo, compañía y alegría en jornadas a menudo difíciles. Su presencia fue tan constante que se convirtió en parte del equipo, representando la calidez que también forma parte de la labor humanitaria.