Cristina Rivera Garza, mexicana favorita al Nobel de Literatura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escritora mexicana Cristina Rivera Garza figura entre las favoritas para ganar el Premio Nobel de Literatura 2025, según las principales casas de apuestas internacionales.

Rivera Garza, nacida en Matamoros en 1964 y actualmente radicada en Estados Unidos, ha consolidado una trayectoria literaria reconocida tanto en México como en el extranjero. En 2024 recibió el Premio Pulitzer en la categoría de autobiografía por El invencible verano de Liliana, una obra que aborda el feminicidio de su hermana y que ha sido considerada un referente en la literatura de denuncia y memoria.

La autora alcanzó notoriedad desde 1999 con Nadie me verá llorar, novela publicada por Tusquets, que fue galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A lo largo de su carrera, ha incursionado en la narrativa experimental con obras como Verde Shanghai y El mal de la taiga.

En México, El invencible verano de Liliana también recibió el Premio Xavier Villaurrutia, consolidando su impacto tanto en el ámbito literario como en el social.

El ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 será anunciado el próximo jueves 9 de octubre, y aunque no es la única mexicana mencionada en las listas de favoritos —también figuran nombres como Homero Aridjis y Elena Poniatowska—, Rivera Garza representa una nueva generación de voces literarias con proyección internacional.

BCT