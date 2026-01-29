Cristian Castro regresa a los escenarios con su tour "Nada, solo éxitos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Cristian Castro regresa a los escenarios con su gira 2026 titulada "Nada, solo éxitos", que lo llevará a recorrer varias ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Querétaro, Guadalajara y León, quedando fuera, hasta ahora, la capital michoacana.
En esta serie de conciertos, el intérprete promete un recorrido por sus más grandes baladas románticas como “Azul”, “Por amarte así” y “Lo mejor de mí”.
Los primeros conciertos están programados en el Auditorio Nacional de la CDMX los días 10 y 11 de marzo, fechas que ya se encuentran agotadas. Debido a la alta demanda, se agregaron nuevas funciones el 14 y 15 de agosto en el mismo recinto. Los boletos para estas presentaciones estarán disponibles a partir del 3 de febrero.
Además, se presentará en el Domo Care de Monterrey los días 20 y 21 de marzo, mientras que el 17 de abril estará en Mérida, y el día 18 del mismo mes ofrecerá un show en Querétaro. La gira continúa el 29 de mayo en Guadalajara en el Auditorio Telmex y al día siguiente, el 30 de mayo, en León.
Esta serie de conciertos reafirma el impacto del cantante en el público mexicano, que lo ha acompañado por más de tres décadas.
Hijo de la actriz Verónica Castro y del comediante Manuel “El Loco” Valdés, Cristian ha consolidado una carrera sólida en la música pop latina, caracterizada por una voz inconfundible y un estilo romántico inigualable.
rmr