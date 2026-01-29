Cristian Castro regresa a los escenarios con su tour "Nada, solo éxitos"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Cristian Castro regresa a los escenarios con su gira 2026 titulada "Nada, solo éxitos", que lo llevará a recorrer varias ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Querétaro, Guadalajara y León, quedando fuera, hasta ahora, la capital michoacana.

En esta serie de conciertos, el intérprete promete un recorrido por sus más grandes baladas románticas como “Azul”, “Por amarte así” y “Lo mejor de mí”.

Los primeros conciertos están programados en el Auditorio Nacional de la CDMX los días 10 y 11 de marzo, fechas que ya se encuentran agotadas. Debido a la alta demanda, se agregaron nuevas funciones el 14 y 15 de agosto en el mismo recinto. Los boletos para estas presentaciones estarán disponibles a partir del 3 de febrero.