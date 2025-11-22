Crisis ganadera en México: sin fecha para reanudar exportaciones a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año de que se detectara el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en México, la frontera con Estados Unidos sigue cerrada a las exportaciones ganaderas, generando una crisis económica sin precedentes para el sector pecuario nacional.

Desde noviembre de 2024, cuando resurgió la plaga en el sur del país, Estados Unidos ha cerrado en tres ocasiones la entrada al ganado mexicano, la más reciente el pasado 9 de julio, tras la detección de un nuevo caso en Veracruz.

De acuerdo con estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), más de un millón de cabezas de ganado han quedado sin acceso al mercado estadounidense, lo que representa una pérdida de alrededor de mil millones de dólares en divisas para los ganaderos mexicanos.

Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, recordó que el comercio binacional de ganado tiene más de un siglo de historia y abastece de manera clave a las engordas del sur de Estados Unidos. “Sin el ganado mexicano, EE.UU. ha dejado de producir unas 300 mil toneladas de carne, lo que ha presionado los precios al alza e impactado la inflación”, afirmó.