Créditos más baratos: Banxico recorta la tasa de interés a 7%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anunció este jueves 18 de diciembre una reducción en la tasa de interés interbancaria, que pasará del 7.5% al 7%. Esta medida entrará en vigor el 19 de diciembre y se espera que sea el último ajuste de la tasa de interés para este año.
Banxico tomó esta decisión después de evaluar el panorama inflacionario, el comportamiento del tipo de cambio y la actividad económica del país. La reducción en la tasa de interés podría abaratar los créditos personales, automotrices y empresariales, especialmente aquellos con tasa variable. Esto podría beneficiar a quienes tienen deudas o planean solicitar financiamientos a partir de ahora.
Sin embargo, este ajuste podría tener efectos negativos en los instrumentos de ahorro e inversión, ya que se esperan menores rendimientos, lo que no será tan favorable para quienes dependen de estos productos financieros para generar ganancias.
El organismo también señaló que la inflación repuntó entre octubre y noviembre, principalmente debido al aumento de los precios de las mercancías no alimenticias, lo que sigue siendo un factor importante a monitorear en los próximos meses.
Este cambio en la política monetaria tiene implicaciones tanto para los consumidores como para los inversionistas, por lo que se recomienda estar atentos a cómo evolucionan los costos de los créditos y los rendimientos de los ahorros en los próximos meses.
