México

Créditos más baratos: Banxico recorta la tasa de interés a 7%

Créditos más baratos: Banxico recorta la tasa de interés a 7%
BANXICO
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anunció este jueves 18 de diciembre una reducción en la tasa de interés interbancaria, que pasará del 7.5% al 7%. Esta medida entrará en vigor el 19 de diciembre y se espera que sea el último ajuste de la tasa de interés para este año.

Banxico tomó esta decisión después de evaluar el panorama inflacionario, el comportamiento del tipo de cambio y la actividad económica del país. La reducción en la tasa de interés podría abaratar los créditos personales, automotrices y empresariales, especialmente aquellos con tasa variable. Esto podría beneficiar a quienes tienen deudas o planean solicitar financiamientos a partir de ahora.

Sin embargo, este ajuste podría tener efectos negativos en los instrumentos de ahorro e inversión, ya que se esperan menores rendimientos, lo que no será tan favorable para quienes dependen de estos productos financieros para generar ganancias.

Te puede interesar:
Peso mexicano a 18.00 por dólar ¿Resiste la presión inflacionaria de EE.UU.?
Créditos más baratos: Banxico recorta la tasa de interés a 7%

El organismo también señaló que la inflación repuntó entre octubre y noviembre, principalmente debido al aumento de los precios de las mercancías no alimenticias, lo que sigue siendo un factor importante a monitorear en los próximos meses.

Este cambio en la política monetaria tiene implicaciones tanto para los consumidores como para los inversionistas, por lo que se recomienda estar atentos a cómo evolucionan los costos de los créditos y los rendimientos de los ahorros en los próximos meses.

mrh

Banxico
Tasa de interés
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com