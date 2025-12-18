Créditos más baratos: Banxico recorta la tasa de interés a 7%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anunció este jueves 18 de diciembre una reducción en la tasa de interés interbancaria, que pasará del 7.5% al 7%. Esta medida entrará en vigor el 19 de diciembre y se espera que sea el último ajuste de la tasa de interés para este año.

Banxico tomó esta decisión después de evaluar el panorama inflacionario, el comportamiento del tipo de cambio y la actividad económica del país. La reducción en la tasa de interés podría abaratar los créditos personales, automotrices y empresariales, especialmente aquellos con tasa variable. Esto podría beneficiar a quienes tienen deudas o planean solicitar financiamientos a partir de ahora.

Sin embargo, este ajuste podría tener efectos negativos en los instrumentos de ahorro e inversión, ya que se esperan menores rendimientos, lo que no será tan favorable para quienes dependen de estos productos financieros para generar ganancias.