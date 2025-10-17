Costco presenta su plan de crecimiento a 20 años en México ¿llegará una segunda tienda a Michoacán?

Durante su participación en el evento Retail Day México 2025, Mauricio Talayero, director de Finanzas de Costco México, compartió que el proyecto contempla la apertura de nuevas tiendas —o “bodegas”— tanto en ciudades donde ya tiene presencia como en nuevos mercados emergentes.

Aunque Morelia no fue mencionada explícitamente en el anuncio, la estrategia de la cadena se enfoca en ciudades con más de 500 mil habitantes y condiciones económicas favorables, como el Producto Interno Bruto per cápita y el crecimiento demográfico.

Actualmente, Morelia cuenta con una tienda de Costco, pero no se ha confirmado la posibilidad de una segunda sucursal en el corto plazo. En contraste, se proyectan nuevas aperturas en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México, donde incluso se habla de hasta seis nuevas unidades.

En el Bajío, región con la que Michoacán comparte cercanía geográfica y económica, también se analiza el desarrollo de sucursales en Irapuato (Guanajuato) y Pachuca (Hidalgo).

Por su parte, localidades como Durango, Tampico y Torreón fueron identificadas como nuevas oportunidades para instalar bodegas, mientras que Oaxaca fue descartada, debido a factores de riesgo social y operativo.

