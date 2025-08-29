Costco abrirá su tienda más grande en México; contará con 30 bombas gasolina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Costco prepara un nuevo hito en su estrategia de expansión internacional con la apertura de su tienda más grande en América Latina, la cual estará ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y contará también con la estación de gasolina más grande que la compañía ha instalado en México.

De acuerdo con Forbes, el proyecto se construye sobre un terreno de 7 hectáreas en la colonia La Encomienda. La nueva sucursal tendrá una superficie total de 20,000 metros cuadrados, de los cuales 15,000 m² serán destinados al piso de venta con más de 5,000 productos disponibles para sus socios.

Además, se habilitará un estacionamiento para más de 700 vehículos en un espacio de 35,000 m² y se instalará una gasolinera equipada con 30 bombas, lo que la convierte en la más grande del país bajo esta marca.

Según declaraciones del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, a Forbes, esta obra representa una inversión cercana a los 100 millones de dólares y se alinea con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el desarrollo económico regional.