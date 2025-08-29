Costco abrirá su tienda más grande en México; contará con 30 bombas gasolina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Costco prepara un nuevo hito en su estrategia de expansión internacional con la apertura de su tienda más grande en América Latina, la cual estará ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y contará también con la estación de gasolina más grande que la compañía ha instalado en México.
De acuerdo con Forbes, el proyecto se construye sobre un terreno de 7 hectáreas en la colonia La Encomienda. La nueva sucursal tendrá una superficie total de 20,000 metros cuadrados, de los cuales 15,000 m² serán destinados al piso de venta con más de 5,000 productos disponibles para sus socios.
Además, se habilitará un estacionamiento para más de 700 vehículos en un espacio de 35,000 m² y se instalará una gasolinera equipada con 30 bombas, lo que la convierte en la más grande del país bajo esta marca.
Según declaraciones del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, a Forbes, esta obra representa una inversión cercana a los 100 millones de dólares y se alinea con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el desarrollo económico regional.
“Este desarrollo no solo genera empleos, también activa nuestra economía local. Queremos que toda la Zona Metropolitana de Monterrey sienta orgullo de tener aquí la tienda más grande de América Latina”, expresó.
El proyecto contempla la creación de 350 empleos directos y 1,500 indirectos, con potencial de generar hasta 3,000 fuentes de trabajo considerando el impacto en transporte, proveeduría y comercios de la región.
Por su parte, Moisés Sáenz, directivo de Costco, reconoció que el respaldo del gobierno municipal fue clave: “Desde el primer momento encontramos un gobierno facilitador. Se nos apoyó con los permisos y con el diseño del proyecto para cumplir con toda la normatividad”.
La tienda se ubicará sobre Avenida Sendero Divisorio, cerca del Bulevar Camino Real y de la Autopista a Laredo, lo que la posiciona como un punto estratégico de conexión logística en el norte del país.
Además de la tienda y la gasolinera, se incluirán servicios complementarios como farmacia, fuente de sodas, centro de llantas y una estación de sushi preparado al momento.
Actualmente, la tienda de Costco en Zapopan, Jalisco, ostenta el título de la más grande del país, con una apertura reciente en agosto de 2025. No obstante, la próxima sucursal de Escobedo está diseñada para superarla en tamaño y funcionalidad.
mrh