¿Costco abre el 31 de diciembre y 1 de enero? Estos son los horarios oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el cierre de año a la vuelta de la esquina, Costco México confirmó sus horarios oficiales para el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, tanto para sus tiendas como para sus estaciones de gasolina.
Miércoles 31 de diciembre:
Tiendas: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Gasolineras: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Jueves 1 de enero:
Tiendas y gasolineras permanecerán cerradas en todo el país.
Estos horarios aplican para las 43 sucursales de Costco en México, incluyendo la de Morelia. La cadena minorista recomienda a sus socios planificar sus compras y carga de combustible con anticipación para evitar inconvenientes durante los festejos de Año Nuevo.
El cierre se debe a que el 1 de enero es un día de descanso obligatorio en México, según lo establece la Ley Federal del Trabajo. Por ello, los colaboradores de Costco también tomarán ese día para descansar.
Las actividades se retomarán con normalidad el viernes 2 de enero, en su horario habitual de 10:00 a.m. a 8:30 p.m.
Además, Costco anunció que durante 2026 planea abrir nuevas sucursales en la Ciudad de México y Nuevo León, como parte de su estrategia de crecimiento en el país, donde sigue siendo uno de los clubes de precio más populares.
