¿Costco abre el 31 de diciembre y 1 de enero? Estos son los horarios oficiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el cierre de año a la vuelta de la esquina, Costco México confirmó sus horarios oficiales para el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, tanto para sus tiendas como para sus estaciones de gasolina.

Horarios de Costco para el fin de año:

Miércoles 31 de diciembre: Tiendas: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Gasolineras: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Jueves 1 de enero: Tiendas y gasolineras permanecerán cerradas en todo el país.



Estos horarios aplican para las 43 sucursales de Costco en México, incluyendo la de Morelia. La cadena minorista recomienda a sus socios planificar sus compras y carga de combustible con anticipación para evitar inconvenientes durante los festejos de Año Nuevo.