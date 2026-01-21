Corte revisará sentencia de Mario Aburto por asesinato de Colosio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el caso de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con el objetivo de revisar la sentencia de 45 años de prisión que le fue impuesta por el magnicidio ocurrido en 1994.

Por mayoría de seis votos, el pleno ejerció su facultad de atracción para analizar el amparo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, el cual dejó sin efecto la condena original al considerar que Aburto debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal.

Con esta determinación, el expediente será turnado a uno de los ministros de la Corte —con excepción de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien se declaró impedida para participar al haber sido fiscal de derechos humanos en la Fiscalía General de la República—, a fin de que elabore un proyecto de sentencia que será sometido al análisis y votación del pleno.

En octubre de 2023, el tribunal colegiado ordenó emitir una nueva sentencia conforme al Código Penal de Baja California vigente en marzo de 1994, año en el que se registró el asesinato de Colosio Murrieta en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana. El fallo consideró que la entonces Procuraduría General de la República no condujo el proceso penal bajo la legislación estatal aplicable.

De acuerdo con el marco legal de la época, el delito de homicidio doloso en Baja California se castigaba con una pena de entre 15 y 30 años de prisión, lo que abre la puerta a una eventual modificación de la condena impuesta a Mario Aburto Martínez.