Corte autoriza al SAT a cobrar millonaria deuda fiscal a empresas de Salinas Pliego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) proceda con el cobro de más de 48 mil millones de pesos en créditos fiscales a Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La decisión fue confirmada luego de que, el pasado 24 de noviembre, la SCJN publicó los engroses de las resoluciones definitivas en los siete juicios fiscales que las empresas del grupo perdieron ante la autoridad tributaria. Con la publicación oficial de los fallos, los casos regresan a los tribunales de origen, donde se definirán los plazos para realizar los pagos correspondientes.

De esta forma, el SAT tiene ya vía libre para ejercer acciones legales y administrativas con el objetivo de recuperar los créditos fiscales acumulados, los cuales ascienden a 48 mil 326 millones 928 mil pesos.

La SCJN había rechazado anteriormente los amparos interpuestos por Grupo Salinas en los siguientes casos: