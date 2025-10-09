Corridas de toros seguirán en debate: SCJN deja decisión en tribunales locales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ejercer su facultad de atracción para resolver los amparos promovidos por organizaciones protectoras de animales que buscan frenar las corridas de toros en México, bajo el argumento de que estas prácticas implican maltrato y tortura hacia los toros de lidia.
Actualmente, no existe un criterio judicial uniforme sobre este tema, lo que ha permitido que jueces federales en distintas entidades suspendan temporalmente estos espectáculos mediante recursos de amparo. Esto ha generado incertidumbre legal tanto para promotores taurinos como para defensores de los derechos de los animales.
La propuesta de atraer el caso fue presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien destacó que el asunto tiene relevancia social y jurídica, ya que las corridas de toros han sido objeto de debate público, así como de reformas legislativas estatales.
“Es importante que la Corte atraiga este caso para fijar un criterio sobre la suspensión de actos relacionados con espectáculos taurinos”, expresó Batres durante la sesión.
Sin embargo, seis ministros votaron en contra de la atracción del caso. Solo Sara Irene Herrerías y Arístides Rodrigo Guerrero García respaldaron la propuesta.
La petición fue enviada a la Corte por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que solicitaba que el máximo tribunal resolviera un recurso de revisión sobre la suspensión de actos relacionados con la tauromaquia.
Con la decisión adoptada este jueves, el tribunal colegiado continuará el análisis del caso. No obstante, la Suprema Corte podría retomar el tema en el futuro si considera que existen las condiciones para establecer un criterio general sobre la legalidad de las corridas de toros en el país.
mrh