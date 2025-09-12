Correos de México reanuda envío de cartas a EE.UU. tras suspensión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este viernes, Correos de México reanudó el servicio de envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos, luego de la suspensión temporal aplicada desde el pasado 27 de agosto.

La empresa estatal recordó que la interrupción del servicio se debió a la Orden Ejecutiva 14,324 del Gobierno de EE.UU., mediante la cual se suspendió el ingreso libre de impuestos para mercancías con valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis”.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde este 12 de septiembre los usuarios podrán acudir a cualquiera de las más de mil 500 oficinas de Correos de México para realizar envíos exclusivamente de cartas escritas, postales y documentos administrativos, legales o académicos, siempre y cuando no tengan valor comercial.