Correos de Epstein revelan supuesta red de trata en México

En uno de los correos, enviado el 10 de agosto de 2019 por un remitente identificado como “KenT”, se afirma que, con base en hallazgos en México, “no creemos que haya sido suicidio” en referencia a la muerte de Epstein, y asegura contar con evidencia que requeriría ser escuchada de manera directa.

Previos mensajes mencionan “más videos y fotos de los dos juntos en México”, en referencia a Epstein y Richard Marcinko, y relatan supuestos intentos de incautación de material por parte de personal vinculado a la Embajada de Estados Unidos.

Uno de los correos del 27 de julio de 2019 asegura que Marcinko y Epstein “estuvieron involucrados organizando esa fiesta en Juárez, México, en 2014, en una instalación de vivienda controlada por el Consulado de EE. UU.”. Además, menciona un presunto caso de tráfico sexual infantil, ataques armados y una supuesta red de encubrimiento institucional.