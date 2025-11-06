Cooperativa Pascual alza la voz: por una política fiscal con equidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, reconocida por su modelo social y su compromiso con el campo mexicano, hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión para repensar el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual pasaría de $1.6451 a $3.0818 por litro para bebidas saborizadas.

A través de un comunicado difundido a medios de comunicación, la cooperativa expresó que, si bien apoya las políticas de salud pública, la reforma aprobada en la Cámara de Diputados impacta desproporcionadamente a las empresas que, como Pascual, operan bajo principios de economía social.

“No buscamos confrontar las políticas públicas, sino proponer soluciones con sentido social y nacional”, indica el documento.

A diferencia de las grandes transnacionales, Pascual reinvierte sus ganancias en el bienestar de sus trabajadores y en el fortalecimiento del campo mexicano, al adquirir fruta y caña de azúcar directamente de productores locales. “Cada litro producido genera ingresos directos para miles de familias”, subraya.

La empresa, con más de 40 años de historia, ha trabajado en la reducción del contenido calórico de sus bebidas sin recurrir a químicos artificiales. Su modelo cooperativo, insisten, no cuenta con las ventajas fiscales ni los márgenes financieros de los gigantes del sector, lo que podría llevar a una pérdida significativa de empleos.