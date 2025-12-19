Controles sanitarios en aeropuertos y fronteras: nuevas medidas para proteger el campo mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) ha intensificado las medidas de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras del país durante las vacaciones invernales. El objetivo principal es proteger la producción agroalimentaria de México, la cual alimenta a más de 120 millones de personas.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha instado a los viajeros que planean ingresar a México a revisar las listas oficiales de productos permitidos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero. Esto es crucial para evitar contratiempos al llegar al país. Además, quienes viajan con mascotas deben consultar los requisitos zoosanitarios para agilizar el ingreso de sus animales.
El SENASICA también emplea binomios caninos entrenados, capaces de detectar productos prohibidos sin necesidad de abrir el equipaje de los viajeros. Entre los productos especialmente vigilados está la carne de cerdo, particularmente de origen español, luego del brote de peste porcina africana registrado en Barcelona a finales de noviembre de 2025.
Estas medidas son parte de los esfuerzos para reducir los riesgos de entrada de plagas o enfermedades que puedan dañar los alimentos y el ganado mexicano, asegurando la sanidad agroalimentaria del país durante la temporada de vacaciones.
Además de las medidas mencionadas, el SENASICA ha reforzado su presencia en puntos estratégicos del país, como las fronteras con Estados Unidos y Guatemala, para detectar cualquier posible ingreso ilegal de productos no permitidos. La dependencia también ha solicitado a los turistas que sean responsables al declarar sus productos y animales de forma veraz, evitando sanciones y asegurando la seguridad alimentaria en el país.
Las autoridades mexicanas recomiendan a los viajeros que revisen constantemente las actualizaciones de los requisitos sanitarios a través de los canales oficiales del SENASICA para prevenir inconvenientes y colaborar en la protección del campo mexicano. Con estas acciones, el país busca fortalecer sus barreras de defensa y mantener la sanidad agroalimentaria frente a posibles amenazas externas.
