Controles sanitarios en aeropuertos y fronteras: nuevas medidas para proteger el campo mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) ha intensificado las medidas de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras del país durante las vacaciones invernales. El objetivo principal es proteger la producción agroalimentaria de México, la cual alimenta a más de 120 millones de personas.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha instado a los viajeros que planean ingresar a México a revisar las listas oficiales de productos permitidos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero. Esto es crucial para evitar contratiempos al llegar al país. Además, quienes viajan con mascotas deben consultar los requisitos zoosanitarios para agilizar el ingreso de sus animales.

El SENASICA también emplea binomios caninos entrenados, capaces de detectar productos prohibidos sin necesidad de abrir el equipaje de los viajeros. Entre los productos especialmente vigilados está la carne de cerdo, particularmente de origen español, luego del brote de peste porcina africana registrado en Barcelona a finales de noviembre de 2025.