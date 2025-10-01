Contralmirante obtiene suspensión contra detención por caso huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos otorgó una suspensión provisional al contralmirante Fernando Farías Laguna, quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Gracias a dicha medida, el contralmirante no podrá ser detenido, a pesar de que el delito amerita prisión preventiva oficiosa.

La audiencia inicial de imputación estaba prevista para este jueves 2 de octubre, sin embargo, fue reprogramada para el próximo 20 de octubre, a solicitud de la defensa, la cual alegó que la FGR entregó apenas copia de la carpeta de investigación contra su cliente.

Fernando Farías Laguna es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido a inicios de año por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos. Su detención se dio tras un operativo en Tamaulipas que resultó en el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel, uno de los aseguramientos más grandes en la historia reciente del país.