Contralmirante obtiene suspensión contra detención por caso huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos otorgó una suspensión provisional al contralmirante Fernando Farías Laguna, quien es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Gracias a dicha medida, el contralmirante no podrá ser detenido, a pesar de que el delito amerita prisión preventiva oficiosa.
La audiencia inicial de imputación estaba prevista para este jueves 2 de octubre, sin embargo, fue reprogramada para el próximo 20 de octubre, a solicitud de la defensa, la cual alegó que la FGR entregó apenas copia de la carpeta de investigación contra su cliente.
Fernando Farías Laguna es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido a inicios de año por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos. Su detención se dio tras un operativo en Tamaulipas que resultó en el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel, uno de los aseguramientos más grandes en la historia reciente del país.
“Este aseguramiento dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades”, declaró en su momento Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El caso ha derivado en detenciones coordinadas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, con al menos 15 personas involucradas, entre ellos altos mandos y civiles. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos bancarios inusuales, adquisición de bienes de lujo y seguros con primas elevadas, incompatibles con los perfiles salariales de los implicados.
Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que en lo que respecta a los elementos navales detenidos, se respetará el debido proceso y se actuará con firmeza.
“Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción”, aseguró el almirante.
La investigación continúa abierta y se espera que las autoridades amplíen las acciones contra otros posibles implicados.
