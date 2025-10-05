Continúan hospitalizados cinco policías heridos tras disturbios del 2 de octubre en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los disturbios registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que solo cinco policías permanecen hospitalizados para continuar con su tratamiento médico.

La dependencia capitalina detalló que, luego del seguimiento clínico a los elementos lesionados durante la movilización, la gran mayoría ya fue dada de alta, mientras que los cinco agentes restantes continúan bajo supervisión médica en distintos hospitales.