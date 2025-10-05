Continúan hospitalizados cinco policías heridos tras disturbios del 2 de octubre en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los disturbios registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que solo cinco policías permanecen hospitalizados para continuar con su tratamiento médico.
La dependencia capitalina detalló que, luego del seguimiento clínico a los elementos lesionados durante la movilización, la gran mayoría ya fue dada de alta, mientras que los cinco agentes restantes continúan bajo supervisión médica en distintos hospitales.
El pasado jueves, el Gobierno de la Ciudad de México había reportado un saldo preliminar de 94 policías lesionados y 29 civiles atendidos, sin necesidad de traslado hospitalario. Los hechos ocurrieron durante y después del recorrido de la marcha, que partió de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo capitalino, y que reunió a más de 10 mil asistentes.
Durante la movilización, un grupo de alrededor de 300 encapuchados realizó actos vandálicos, como agresiones a personal policial, detonación de petardos y daños a infraestructura urbana, lo que obligó a reforzar el operativo de seguridad hasta alcanzar los 1,500 elementos desplegados.
Las autoridades locales reiteraron su respeto al derecho a la libre manifestación, así como su compromiso con la atención médica y protección de quienes participan en estos eventos, tanto civiles como cuerpos de seguridad.
