Construirá IMSS tres Hospitales Generales Regionales en Sinaloa, Coahuila y Baja California Sur

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la contratación plurianual de servicios relacionados con la obra pública para la construcción de tres Hospitales Generales Regionales (HGR) en Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; y Los Cabos, Baja California Sur, proyectos que se diseñaron para fortalecer la infraestructura hospitalaria en regiones estratégicas del país, mejorar la atención médica en el Segundo Nivel y responder al crecimiento sostenido de la derechohabiencia en cada entidad.

Durante la sesión ordinaria del máximo organismo del IMSS, el director de Administración, Borsalino González Andrade, explicó que los tres hospitales atenderán en su conjunto a más de 2.7 millones de derechohabientes en sus respectivas zonas de influencia.

Puntualizó que con estos proyectos, el Seguro Social reafirma su compromiso de ampliar la cobertura médica, modernizar su infraestructura hospitalaria y garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para millones de derechohabientes en el norte del país.