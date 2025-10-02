Construirá IMSS tres Hospitales Generales Regionales en Sinaloa, Coahuila y Baja California Sur

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la contratación plurianual de servicios relacionados con la obra pública para la construcción de tres Hospitales Generales Regionales (HGR) en Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; y Los Cabos, Baja California Sur, proyectos que se diseñaron para fortalecer la infraestructura hospitalaria en regiones estratégicas del país, mejorar la atención médica en el Segundo Nivel y responder al crecimiento sostenido de la derechohabiencia en cada entidad.
Durante la sesión ordinaria del máximo organismo del IMSS, el director de Administración, Borsalino González Andrade, explicó que los tres hospitales atenderán en su conjunto a más de 2.7 millones de derechohabientes en sus respectivas zonas de influencia.
Puntualizó que con estos proyectos, el Seguro Social reafirma su compromiso de ampliar la cobertura médica, modernizar su infraestructura hospitalaria y garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para millones de derechohabientes en el norte del país.
Señaló que los predios destinados a estas obras fueron donados y escriturados formalmente para incorporarse al patrimonio del Instituto, en fechas autorizadas por el H. Consejo Técnico. En el caso de Culiacán, la escrituración se realizó el 27 de noviembre de 2023; en Saltillo, durante mayo de 2024; y en Los Cabos, el 31 de octubre de 2023.
El director normativo del IMSS refirió que la contratación plurianual permitirá garantizar condiciones económicas favorables para el desarrollo de los proyectos, al evitar impactos por inflación y variaciones en precios de construcción.
Mencionó que los servicios considerados en cada proyecto incluyen la supervisión de obra, el Director Responsable de Obra (DRO) y la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE), elementos esenciales para asegurar el cumplimiento técnico y normativo durante todo el proceso de construcción, desde el inicio hasta la entrega final.
El director de Administración también subrayó que los hospitales contribuirán a modernizar los espacios del Seguro Social, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la imagen institucional.
Agregó que estos proyectos permitirán disminuir las brechas entre la disponibilidad de recursos institucionales y las necesidades reales de la población.
González Andrade reiteró el compromiso del Instituto de apegarse a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, al priorizarse la eficiencia, economía y transparencia en cada contratación a fin de obtener mejores condiciones en la realización de cada proyecto.
RPO