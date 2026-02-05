Constitución se vive en el territorio y con la gente: Celeste Ascencio en conmemoración del 109 aniversario

Querétaro, Querétaro (MiMorelia.com).- En el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, la senadora Celeste Ascencio participó en el acto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando la vigencia del espíritu social y transformador de nuestra Carta Magna.

“El 5 de febrero no es solo una fecha histórica. Es el día en que se puso en el centro la justicia social, los derechos del pueblo y la convicción de que el poder debe servir a la gente”, expresó la senadora, al subrayar que la Constitución no es un documento del pasado, sino una guía viva que se expresa en la vida cotidiana de las y los mexicanos.

Como humanista michoacana, Celeste Ascencio sostuvo que la Constitución se vive en el derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la libre expresión y a la igualdad. “Está en cada derecho conquistado y en cada esfuerzo diario por hacerlos realidad desde el territorio y con la gente”, señaló.

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente al afirmar que México no regresará a un régimen de corrupción, privilegios ni subordinación, y lo dijo con claridad histórica: "México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende".

La senadora coincidió en que este mensaje reafirma el momento que vive el país y el compromiso del Estado mexicano con la soberanía, la justicia social y el bienestar del pueblo. "Recordar la Constitución es reafirmar que México se construye todos los días cuando defendemos la dignidad, la justicia y el bienestar de todas y todos", concluyó.

Con su presencia en esta conmemoración nacional, Celeste Ascencio refrendó su responsabilidad como representante popular y su compromiso permanente con Michoacán y con las causas históricas del pueblo de México.

rmr