Consolida segundo piso de la Cuarta Transformación el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A un año de que el pueblo de México decidiera de manera libre y democrática que diera inicio el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, hoy, en un acontecimiento histórico, por primera vez en México, compareció ante la Nación, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para rendir cuentas de los primeros 11 meses de su gobierno.
En el patio central de Palacio Nacional, ante representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, - que agrupa a 70 Pueblos Indígenas y el Pueblo Afromexicano-, la primera mandataria afirmó que la Cuarta Transformación no sólo es un proyecto económico, o político, “es sobre todo de dignidad. Un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas”, sostuvo.
Agregó, que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo y que no puede haber identidad nacional sin reconocer el rostro indígena, el cual, es la esencia y grandeza cultural de México.
Ante gobernadores, representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como integrantes de su gabinete legal y ampliado, la titular del Ejecutivo destacó que cumpliendo con la Reforma Constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios, por primera vez en la historia, 20 mil 358 comunidades indígenas y afromexicanas reciben directamente presupuesto público del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
“Este año el monto es de 12 millones 374 mil pesos, administrados de acuerdo con sus formas de gobierno y organización comunitaria”, detalló. Con ello, más de 20 mil 358 comunidades en 28 entidades federativas ejercen de manera autónoma el presupuesto directo, fortaleciendo su organización social comunitaria.
Además, del Anexo Transversal 10, los pueblos y comunidades indígenas reciben más de 221 mdp para que sean administrados y ejercidos por ellos a través de sus asambleas y/o autoridades en ejercicio de su autonomía y personalidad jurídica.
Ello, da cumplimiento al compromiso 18, de los 100 que estableció su gobierno para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación que refiere al “Reconocimiento a derechos y justicia a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Al informar sobre el estado que guarda la Nación, en la que ha implantado una fuerte política pública para el reconocimiento y reivindicación de los pueblos indígenas y afromexicanos como un acto de justicia social, la presidenta aseveró que su gobierno le da continuidad a 16 planes de justicia y se han iniciado 2 nuevos (para el Pueblo Amuzgo y el pueblo P´urhépecha) con una inversión de más de 34 mil mdp, que beneficia a más de 420 mil personas de 26 Pueblos Indígenas en 12 entidades federativas.
En este marco, la presidenta destacó el reconocimiento de posesión legítima, resarcimiento, restitución y titulación de propiedad comunal tradicional de tierras, “firmamos 5 decretos presidenciales que restituyen, reconocen y titulan cerca de 10 mil hectáreas de tierras como propiedad comunal tradicional para las comunidades Rarámuri y Wixárika con lo que se reconocen sus derechos históricos sobre los territorios que habitan y preservan”, detalló.
De este modo, el Gobierno cumple con el compromiso de hacer justicia social y reparar los agravios y las injusticias que históricamente han vivido los Pueblos Indígenas en México.
Paralelamente, como parte del Plan Lázaro Cárdenas del Río, Sheinbaum Pardo expuso que se están rehabilitando y ampliando 820 km de caminos en la la zona Mixteca, Amuzga, Nahua y Tlapaneca de las montañas de Oaxaca y Guerrero, “así mismo, otorgamos recursos para 500 km de caminos artesanales en el marco de los planes de justicia para las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos en 11 estados del país”, detalló.
Lo anterior, en cumplimiento con otro de los 100 compromisos establecidos en el inicio de su sexenio: la continuación del Programa de Caminos Artesanales para la conectividad regional y comunitaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Añadió, que en los primeros 11 meses de gobierno se implementa el Plan de Justicia Energética en el que se electrifica a comunidades indígenas de Durango.
En cuanto a los avances en la armonización normativa en materia de reconocimiento y derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de conformidad con el Artículo 2o. de la Carta Magna, a partir de la publicación del Decreto por el que se reformó el Artículo 2o. Constitucional, los estados de Michoacán y Chiapas han realizado modificaciones a su marco constitucional estatal.
Además, se publicó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público en el ámbito de la comunicación en el país, con un marco jurídico que promueve el desarrollo de infraestructura y difusión de contenidos producidos desde los propios pueblos.
De igual manera, y para garantizar el derecho de la niñez y juventud a la educación y alimentación, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) atiende a 80,768 niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos en 23 entidades federativas en mil 400 Casas y Comedores.
Finalmente, es importante señalar que con el inicio de la Cuarta Transformación, siguiendo el precepto básico de que “Por el bien de todos, primero los pobres”, estableciendo como prioridad la atención a los más pobres, en especial a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, salieron de la pobreza 13.5 millones de personas en México.
En el caso de la población indígena, la disminución fue de 9.5 puntos porcentuales, al pasar de 70.3 en 2018, a 60.8 por ciento en 2024, lo que equivale a que medio millón de personas de comunidades indígenas mejoraron sus condiciones de vida.
RYE