Consolida segundo piso de la Cuarta Transformación el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

De este modo, el Gobierno cumple con el compromiso de hacer justicia social y reparar los agravios y las injusticias que históricamente han vivido los Pueblos Indígenas en México.

Paralelamente, como parte del Plan Lázaro Cárdenas del Río, Sheinbaum Pardo expuso que se están rehabilitando y ampliando 820 km de caminos en la la zona Mixteca, Amuzga, Nahua y Tlapaneca de las montañas de Oaxaca y Guerrero, “así mismo, otorgamos recursos para 500 km de caminos artesanales en el marco de los planes de justicia para las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos en 11 estados del país”, detalló.

Lo anterior, en cumplimiento con otro de los 100 compromisos establecidos en el inicio de su sexenio: la continuación del Programa de Caminos Artesanales para la conectividad regional y comunitaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Añadió, que en los primeros 11 meses de gobierno se implementa el Plan de Justicia Energética en el que se electrifica a comunidades indígenas de Durango.

En cuanto a los avances en la armonización normativa en materia de reconocimiento y derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de conformidad con el Artículo 2o. de la Carta Magna, a partir de la publicación del Decreto por el que se reformó el Artículo 2o. Constitucional, los estados de Michoacán y Chiapas han realizado modificaciones a su marco constitucional estatal.

Además, se publicó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público en el ámbito de la comunicación en el país, con un marco jurídico que promueve el desarrollo de infraestructura y difusión de contenidos producidos desde los propios pueblos.

De igual manera, y para garantizar el derecho de la niñez y juventud a la educación y alimentación, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) atiende a 80,768 niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos en 23 entidades federativas en mil 400 Casas y Comedores.