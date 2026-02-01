Consolas de videojuegos y cuchillos entre lo asegurado por la Guardia Nacional en prisión de Sinaloa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron inspecciones en los centros penitenciarios de Aguaruto, en la capital sinaloense, y en la Región del Évora, en Angostura, como parte de las acciones para reforzar el control y prevenir riesgos al interior de los penales.

Los operativos, coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), se realizaron el 31 de enero con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, las Fiscalías General de la República y del Estado, así como policías municipales.

Resultado de las inspecciones:

Centro Penitenciario de Aguaruto (31 de enero):

5 teléfonos celulares.

5 cargadores para celular.

Centro Penitenciario Región del Évora, Angostura (31 de enero):