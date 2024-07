Conservadores buscan bloquear reforma al Poder Judicial acusando sobrerrepresentación, afirma AMLO

"Esto establece nuestra Constitución y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir: ‘no me gusta la Constitución’. Si no le gusta la Constitución, hay que reformar la Constitución, no es interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie", aclaró AMLO.

Los partidos aliados de Morena, es decir, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) también respetan la integración de curules con 10 y 15 por ciento, respectivamente.

