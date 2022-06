Consejo purépecha acompaña jurídicamente a comunidad nahua para obtener autonomía

PRESUPUESTO DIRECTO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE

SAN JERÓNIMO AMANALCO EN EL ESTADO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidad Indígena de San Jerónimo Amanalco, Municipio de Texcoco, Estado de México, 14 de junio 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General Autoridades Indígenas, colectivamente informamos lo siguiente:

A petición de las autoridades tradicionales de la Comunidad de San Jerónimo Amanalco, el #CSIM a través del Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua, se encuentran asesorando política y jurídicamente a las autoridades este pueblo indígena de habla nahua, para obtener su presupuesto directo, lograr su autogobierno y buscar su autonomía, compartiendo en asamblea general experiencias y medios jurídicos para alcanzar este anhelo presente en muchas comunidades originarias.

De igual forma, el CSIM también ya inició los trabajos para acompañar jurídicamente a las autoridades de la comunidad maya de Kimbilá, perteneciente al Municipio de Izamal, en Yucatán. Quienes también se encuentran construyendo su proceso de libre autodeterminación y obtención del presupuesto directo.

Finalmente, reiteramos que no existe la propiedad privada de las autonomías, la lucha por el presupuesto directo no pertenece a un partido político, a un gobierno, a una comunidad o a un colectivo, es herencia de las luchas de los abuelos en el camino, mantiene sus raíces en las autonomías ancestrales y se encuentra presente desde los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, es una lucha histórica de los pueblos originarios. “Tal vez les toque ser semilla, o abono, o agua que alivia y fortalezca, o tal vez les toca cuidar la planta que emerja de la tierra. No existe la propiedad privada de la lucha y de la resistencia”

¡VIVA JUCHÁRI UINÁPEKUA!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM