¿Conoces al batallón de irlandeses que peleó por México? El Día de San Patricio no sólo es alcohol y fiesta

Lá Fhéile Pádraig sona daoibh! (Irish)



Là Fhèill Pàdraig sona dhuibh! (Scottish Gaelic)



Happy St Patrick's Day! (English)



Wishing all our Irish friends in Ireland, Scotland and around the world a very Happy #StPatrickDay ! pic.twitter.com/x2TAiJwXKP