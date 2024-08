Conmemora Antorcha 100 años de relaciones diplomáticas México-Rusia

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Como parte de la conmemoración del 100 aniversario de las relaciones diplomáticas de México con la Federación Rusa (antiguamente la Unión Soviética), el Movimiento Antorchista Nacional realizó dos conferencias en Ixtapaluca, Estado de México; una impartida por el líder nacional del antorchismo, Aquiles Córdova Morán en el Auditorio In Xóchitl In Cuícatl, con motivo de la rememoración, la cual dijo, es importante, porque el mundo quiere el multipolarismo, pero tiene que ser una sociedad donde no sólo haya una economía estable, sino que esta se vea reflejada en el bienestar de toda su población: “Rusia y China van a la cabeza de ese mundo nuevo; lo que ellos proponen es un paso adelante y lo tenemos que apoyar, porque es la única manera de generar un mundo mejor”; la otra ponencia fue realizada en el Auditorio “Ágora” por el analista argentino Christian Lamesa titulada “Las izquierdas iberoamericanas, los intereses populares y el futuro del socialismo”.