Congresista de EU acusa a México de enviar petróleo a Cuba; pide sanciones en el T-MEC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El congresista estadounidense Carlos A. Gimenez, representante republicano por Florida, acusó al Gobierno de México de enviar más de 3 mil millones de dólares en petróleo a Cuba entre mayo y agosto de 2025. Según el legislador, esta acción “podría ser ilegal y atenta contra la política de seguridad nacional de Estados Unidos”.

En una carta dirigida a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Estado, Marco Rubio, el congresista pidió que se considere este tema durante las renegociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El socio comercial más cercano de Estados Unidos no puede seguir financiando dictaduras ni organizaciones criminales transnacionales”, señaló Gimenez en su misiva, en la que también acusó al actual gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de mantener una “relación preocupante” con el régimen cubano.