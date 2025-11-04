Congresista de EU acusa a México de enviar petróleo a Cuba; pide sanciones en el T-MEC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El congresista estadounidense Carlos A. Gimenez, representante republicano por Florida, acusó al Gobierno de México de enviar más de 3 mil millones de dólares en petróleo a Cuba entre mayo y agosto de 2025. Según el legislador, esta acción “podría ser ilegal y atenta contra la política de seguridad nacional de Estados Unidos”.
En una carta dirigida a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Estado, Marco Rubio, el congresista pidió que se considere este tema durante las renegociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“El socio comercial más cercano de Estados Unidos no puede seguir financiando dictaduras ni organizaciones criminales transnacionales”, señaló Gimenez en su misiva, en la que también acusó al actual gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de mantener una “relación preocupante” con el régimen cubano.
El legislador también vinculó al gobierno mexicano con el Cártel de los Soles, una organización criminal originaria de Venezuela, relacionada por autoridades estadounidenses con presuntos actos de narco-terrorismo.
Gimenez solicitó tres medidas concretas que espera se aborden durante el proceso de renegociación del T-MEC:
Que México aumente los esfuerzos contra organizaciones narco-terroristas.
Que se detenga la presunta trata de médicos cubanos.
Que cese el envío de petróleo hacia la isla de Cuba.
Estas declaraciones llegan en un momento clave para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, y podrían influir en los términos comerciales, energéticos y diplomáticos que ambos países están por revisar.
