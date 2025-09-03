Confirman segundo caso de gusano barrenador en humanos en Yucatán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estado de Yucatán confirmó el segundo caso de miasis por gusano barrenador en humanos, lo que ha puesto en alerta a las autoridades de salud. Se trata de un hombre de 48 años originario del municipio de Progreso, quien fue diagnosticado con la enfermedad y atendido de inmediato.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Yucatán, el paciente recibió atención en el Hospital General “Dr. Agustín O'Horán” y ya fue dado de alta. Actualmente continúa en recuperación en casa bajo vigilancia de la Jurisdicción Sanitaria número 1, que le brinda seguimiento ambulatorio.

El primer caso de esta enfermedad en humanos se había registrado el pasado 23 de agosto en el municipio de Izamal, donde un paciente también fue atendido y se mantiene en observación médica.

La miasis es una enfermedad causada por la infestación de larvas del gusano barrenador en tejido vivo. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas incluyen:

Presencia de larvas visibles en la herida.

Dolor intenso en la zona afectada.

Fiebre.

Supuración y mal olor en la herida.

Movimientos perceptibles de las larvas en el tejido.

Aunque es poco común en personas, representa un riesgo elevado si no se trata a tiempo.