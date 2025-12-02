Confirman primer caso importado de sarampión en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Baja California confirmó el primer caso importado de sarampión en México durante 2025, detectado en un menor de 9 años originario de Chiapas que presentó síntomas tras regresar de un viaje familiar a su estado natal.
El secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas, informó que el niño fue atendido en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el personal médico identificó signos compatibles con sarampión y notificó de inmediato a las autoridades sanitarias.
El diagnóstico fue confirmado mediante una prueba PCR. Tras ello, el menor fue puesto en aislamiento hospitalario, mientras que personal epidemiológico implementó un barrido sanitario en el Ejido Nuevo León, zona donde reside el paciente, ubicada en el Valle de Mexicali.
Como parte del protocolo de contención, se realizaron pruebas a sus contactos cercanos y se reforzaron las acciones de vigilancia activa para evitar cadenas de transmisión.
Medina Amarillas subrayó que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, sigue siendo la medida más eficaz para prevenir esta enfermedad.
Baja California ha aplicado más de 207 mil dosis durante 2025, tanto en unidades de salud como en jornadas casa por casa en comunidades vulnerables. El estado sigue figurando entre los cinco del país sin casos autóctonos de sarampión.
La Secretaría de Salud pidió a la población mantenerse atenta ante los síntomas más comunes del sarampión:
Fiebre
Tos
Escurrimiento nasal
Conjuntivitis
Manchas blancas en la boca
Erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo
Ante cualquier sospecha, se recomienda acudir de inmediato a valoración médica, ya que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con vacunación oportuna.
