Confirman primer caso en México de influenza A H3N2 subclavo K

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes 12 de diciembre el primer caso en México de influenza A H3N2 subclavo K, una variante que se encuentra actualmente en circulación en Europa y Estados Unidos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el paciente afectado evolucionó favorablemente tras recibir tratamiento antiviral ambulatorio. Las autoridades subrayaron que esta variante se comporta de manera similar a la influenza estacional, por lo que no representa un riesgo adicional para la población.

El caso fue identificado a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), el cual mantiene una supervisión constante en todo el país. La Secretaría de Salud informó que el manejo clínico de esta variante es el mismo que el aplicado para otras cepas de influenza, y reiteró que la vacunación sigue siendo la principal medida preventiva durante la temporada invernal.