Confirman primer caso de miasis por gusano barrenador en Yucatán

Mérida, Yucatán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Yucatán confirmó un caso de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en un habitante del municipio de Izamal, originario del estado de Tabasco.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial de la Secretaría de Salud estatal con fecha del 22 de agosto de 2025, donde se informó que el paciente fue atendido en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, donde recibió atención oportuna.

Gracias al tratamiento especializado, la persona afectada fue dada de alta médica el pasado 11 de agosto, y actualmente continúa bajo seguimiento ambulatorio por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

El caso fue identificado mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Prevención y Protección de la Salud y el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, que además activaron de inmediato un operativo de control sanitario en la zona afectada.

Estas acciones se realizaron en conjunto con autoridades locales y con el acompañamiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de prevenir nuevos casos y proteger la salud pública.