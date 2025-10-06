Confirman hallazgo sin vida del padre Bertoldo, desaparecido en Guerrero el 4 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó este 6 de octubre que fue localizado sin vida el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre en Azcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

De acuerdo con el comunicado oficial, se ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el mismo municipio de Eduardo Neri.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar el procesamiento correspondiente, así como el levantamiento y análisis de indicios.