Confirman hallazgo sin vida del padre Bertoldo, desaparecido en Guerrero el 4 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó este 6 de octubre que fue localizado sin vida el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre en Azcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero.
De acuerdo con el comunicado oficial, se ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el mismo municipio de Eduardo Neri.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar el procesamiento correspondiente, así como el levantamiento y análisis de indicios.
La víctima fue vista por última vez el 4 de octubre, según el registro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero, que emitió una ficha para su localización. Vestía una guayabera azul rey con franjas blancas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches.
La FGE de Guerrero reafirmó su compromiso con la sociedad para esclarecer los hechos y dar con los responsables, en apego al derecho de acceso a la justicia.
A través de un comunicado, el Consejo de Pastoral de la parroquia de San Cristóbal confirmó la muerte del padre Bertoldo y pidió a la comunidad elevar oraciones por su alma.
“Informamos con profundo dolor [...] que lamentablemente nuestro párroco Bertoldo Pantaleón Estrada ha partido a encontrarse con nuestro Señor”, indica el documento.
El sacerdote, quien sirvió durante ocho años en esa comunidad, será recibido aproximadamente a las 8:00 de la noche en Mezcala, donde se realizarán actos de oración en su memoria.
