Confirman fechas para el Tecate Pal Norte 2026; aquí lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Monterrey ya se alista para recibir a miles de asistentes nacionales e internacionales con una nueva edición del festival Tecate Pal Norte 2026, uno de los eventos musicales más importantes de México y América Latina.
A través de sus redes oficiales, los organizadores del festival confirmaron las fechas para su próxima edición: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026. De nueva cuenta, el recinto elegido será el Parque Fundidora, un espacio que ha sido sede emblemática del evento.
Aunque circularon rumores sobre la posibilidad de extender el festival a cuatro días, finalmente se mantendrá en tres jornadas, lo que generó opiniones divididas entre los fans. Algunos celebraron la decisión de no alargar la experiencia, mientras que otros esperaban una edición más extensa.
Hasta el momento, no se han anunciado oficialmente las fechas de preventa ni de venta general para los boletos del Tecate Pal Norte 2026. Sin embargo, se espera que este proceso comience en algún punto de octubre, por lo que la expectativa en redes sociales ya es alta.
Como cada año, los organizadores suelen manejar distintas fases de venta con precios escalonados, así como paquetes especiales y accesos VIP.
Aunque todavía no se ha revelado el cartel oficial ni hay artistas confirmados, ya comenzaron a circular algunos nombres que suenan fuerte entre los fans y medios especializados como posibles integrantes del lineup:
Sabrina Carpenter
Tyler, The Creator
Chappell Roan
Lorde
Lewis Capaldi
Skrillex
Doechii
Addison Rae
Cabe señalar que estas menciones no han sido confirmadas, por lo que habrá que esperar al anuncio oficial para conocer a los artistas que encabezarán esta edición.
