Confirman fechas para el Tecate Pal Norte 2026; aquí lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Monterrey ya se alista para recibir a miles de asistentes nacionales e internacionales con una nueva edición del festival Tecate Pal Norte 2026, uno de los eventos musicales más importantes de México y América Latina.

A través de sus redes oficiales, los organizadores del festival confirmaron las fechas para su próxima edición: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026. De nueva cuenta, el recinto elegido será el Parque Fundidora, un espacio que ha sido sede emblemática del evento.

Aunque circularon rumores sobre la posibilidad de extender el festival a cuatro días, finalmente se mantendrá en tres jornadas, lo que generó opiniones divididas entre los fans. Algunos celebraron la decisión de no alargar la experiencia, mientras que otros esperaban una edición más extensa.