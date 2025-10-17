Confirman fallecimiento de tres mexicanos en accidente aéreo en Michigan

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la dependencia federal, el Consulado de México en Detroit activó el protocolo de emergencia correspondiente y estableció contacto con el Departamento de Policía de Bath, Michigan, así como con autoridades locales y federales estadounidenses, entre ellas la Administración Federal de Aviación (FAA), encargada de la investigación.

“Tres personas perdieron la vida, todas de nacionalidad mexicana”, señala el boletín de la SRE.

La Secretaría informó que ya se han comunicado con las familias de las personas fallecidas y que se brinda asistencia consular para su eventual repatriación, además de acompañamiento personalizado a quienes lo requieran.

El accidente, que involucró a un jet Hawker 800XP registrado en México, se produjo alrededor de las 17:00 horas en una zona boscosa cercana a las calles Clark y Peacock. Testigos captaron el momento del siniestro y la columna de humo fue visible desde varios kilómetros a la redonda.

La SRE expresó sus condolencias y reiteró su compromiso con la atención consular en casos de emergencia en el extranjero.

SHA