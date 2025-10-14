Confirman fallecimiento de David Cohen tras ataque en CDMX; agresor de 18 años fue detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la madrugada de este martes 14 de octubre el fallecimiento del abogado David Cohen, que fue atacado a balazos el lunes por la tarde, en las inmediaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

David, de 48 años de edad, perdió la vida en un hospital privado mientras recibía atención médica. De acuerdo con los informes, murió a causa de las lesiones provocadas por un disparo en la cabeza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas del lunes 13 de octubre, cuando el abogado caminaba sobre la avenida Niños Héroes y Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores. Según el reporte policial, un joven de 18 años se le acercó y le disparó directamente.