Confirman dos casos de miasis humana en Oaxaca; activan vigilancia sanitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron dos casos humanos de miasis, infección provocada por el gusano barrenador del ganado (GBG), durante la semana epidemiológica 46, según informaron autoridades de salud estatales.

Gracias a los protocolos de vigilancia epidemiológica implementados en la entidad, las autoridades detectaron la presencia de larvas en heridas abiertas de dos pacientes, quienes ya se encuentran fuera de peligro.

El primer caso corresponde a un hombre de 48 años, de la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec, con antecedentes de diabetes mellitus, quien presentó una úlcera en una extremidad pélvica. Recibió atención médica oportuna y fue dado de alta sin complicaciones.

El segundo caso fue un adulto de 73 años, de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, atendido en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar. Durante una revisión médica por problemas de cicatrización en un injerto, se identificó la presencia de larvas. El paciente recibió tratamiento inmediato y ya no presenta el padecimiento.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que el GBG afecta principalmente al ganado y que el riesgo para la población es muy bajo, especialmente si se mantienen medidas básicas de higiene en heridas.